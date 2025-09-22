La rassegna Il Giubileo è cultura a Terrasini | Livatino D’Acquisto Puglisi e Conte protagonisti
Terrasini e il suo circondario si preparano a vivere un viaggio collettivo di memoria, cultura e spiritualità: dal 22 settembre al 30 dicembre 2025 la rassegna “Il Giubileo è cultura”, promossa dall’associazione culturale “Così, per. passione!”, porterà in città incontri, celebrazioni, concerti e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: rassegna - giubileo
TERRASINI: “IL GIUBILEO È CULTURA”, UNA RASSEGNA PROMOSSA DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “COSÌ, PER… PASSIONE!” - facebook.com Vai su Facebook
Il Giubileo in cammino dell'Emilia-Romagna Sono ventidue i percorsi che attraversano la regione: oltre tremila chilometri e più di duecento tappe. Quattro quelli inseriti dalla Cei fra le vie giubilari. A ottobre la rassegna "Monasteri aperti" Il lavoro del nostro Gius - X Vai su X