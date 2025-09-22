La rassegna Il Giubileo è cultura a Terrasini | Livatino D’Acquisto Puglisi e Conte protagonisti

Palermotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terrasini e il suo circondario si preparano a vivere un viaggio collettivo di memoria, cultura e spiritualità: dal 22 settembre al 30 dicembre 2025 la rassegna “Il Giubileo è cultura”, promossa dall’associazione culturale “Così, per. passione!”, porterà in città incontri, celebrazioni, concerti e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rassegna - giubileo

Cerca Video su questo argomento: Rassegna Giubileo 232 Cultura