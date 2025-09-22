La Rap chiude il bilancio 2024 con una perdita di 1,3 milioni | Conti in miglioramento ora servizi più efficienti
L'assemblea dei soci di Rap ha approvato il bilancio d'esercizio del 2024, che chiude con una perdita di 1,3 milioni di euro. Un risultato "in forte miglioramento rispetto al dato previsionale contenuto nel piano di risanamento" e rispetto al 2023, quando la partecipata del Comune che si occupa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: chiude - bilancio
Il consorzio Solidarietà sociale chiude in positivo il bilancio 2024 e investe sul benessere delle persone
Renzi vede “rosso”: Italia Viva chiude il bilancio del 2024 con quasi un milione e mezzo di perdite
I ricavi dimezzati nel 2024, la perdita di 1,2 milioni in bilancio: Laura Pausini archivia l’anno nero e chiude la sua società in un trust Usa
La cooperativa Uscita di Sicurezza chiude il bilancio 2024 con più di 15 milioni di euro - Il Giunco - X Vai su X
L’INPS chiude il 2025 con un avanzo finanziario superiore alle attese, ma il bilancio economico resta negativo, segnalando le fragilità del sistema previdenziale - facebook.com Vai su Facebook
La Rap chiude il bilancio 2024 con una perdita di 1,3 milioni: Conti in miglioramento, ora servizi più efficienti; Approvazione bilancio Rap. Dichiarazione assessore Alaimo; Rap, approvato il bilancio 2024: passivo ridotto a -1,3 milioni di euro.
Rap, l’assemblea approva il bilancio: forte miglioramento perdite - PALERMO – L’assemblea dei soci di Rap, l’azienda per la raccolta dei rifiuti a Palermo, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024. Da livesicilia.it