La Rai punta i riflettori su San Matteo il servizio in onda sul Tgr Campania
Riflettori della Rai puntati sul Patrono di Salerno, l'Apostolo Matteo. Nel corso del Tgr Campania, infatti, è andato in onda un servizio dedicato ai festeggiamenti di domenica 21 settembre. “Matteo era ancora giovane dentro, bisognoso anche di trovare qualcosa che corrispondesse al desiderio del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: punta - riflettori
Leggi su Tgr Abruzzo Gli effetti della Zes Ad Atessa, nel corso del Val di Sangro Expo, riflettori puntati sulla zona economica speciale per fare il punto sulla realtà abruzzese - facebook.com Vai su Facebook
La Rai punta i riflettori su San Matteo, il servizio in onda sul Tgr Campania; «Miss Italia 2025» torna sulla Rai, ma solo in streaming; Al via la XXV edizione del Premio Massimo Troisi.