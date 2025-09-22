La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali a partire dalla mezzanotte e valido fino alle 23.59 di domani, 23 settembre.  Sono previste precipitazioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

