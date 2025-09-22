La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo
La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali a partire dalla mezzanotte e valido fino alle 23.59 di domani, 23 settembre. Sono previste precipitazioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: protezione - civile
Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo
Protezione civile Gaza, 43 le vittime dei raid israeliani
Campi Flegrei: alla protezione civile incontro tra istituzioni e coordinamento
ADOTTATO IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE, CI SONO 30 GIORNI PER PRESENTARE LE OSSERVAZIONI La giunta ha adottato il Piano comunale di Protezione civile che è consultabile da ieri sul sito dell’ente. I cittadini e i soggetti intere - facebook.com Vai su Facebook
?Il bollettino nazionale di criticità e allerta meteo-idro è il mosaico delle valutazioni diramate dalle Regioni per i rischi idrogeologico, idraulico e temporali. Per giovedì #4settembre la mappa indica assenza di fenomeni significativi ai fini di #protezionecivile - X Vai su X
22/09/2025 - ALLERTA METEO GIALLA; Domanda di contributo per la pianificazione di Protezione Civile; Protezione Civile: attivato il servizio digitale per l’iscrizione al corso “IO NON RISCHIO SCUOLA”.
Allerta meteo a Napoli e in Campania, temporali e forte vento martedì 23 settembre - Allerta meteo di colore giallo, su quasi tutto il territorio, quella emanata dalla Protezione Civile della Campania per la giornata di domani, martedì ... Scrive fanpage.it
Allerta meteo gialla in Campania: pioggia e temporali per martedì 23 settembre - «La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge ... Come scrive msn.com