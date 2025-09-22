La prossima sfida tra Meloni e Schlein si avvicina | oltre un milione di italiani al voto

Oltre 1,3 milioni di marchigiani sono chiamati alle urne domenica 28 settembre (ore 7–23) e lunedì 29 settembre (ore 7–15) per eleggere il nuovo presidente della Regione Marche e il consiglio regionale. In testa alla corsa ci sono il presidente uscente Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia) e. 🔗 Leggi su Today.it