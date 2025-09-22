La prossima sfida tra Meloni e Schlein si avvicina | oltre un milione di italiani al voto
Oltre 1,3 milioni di marchigiani sono chiamati alle urne domenica 28 settembre (ore 7–23) e lunedì 29 settembre (ore 7–15) per eleggere il nuovo presidente della Regione Marche e il consiglio regionale. In testa alla corsa ci sono il presidente uscente Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia) e. 🔗 Leggi su Today.it
Mister Iannunziata ha scelto i giocatori che prenderanno parte alla prossima sfida di campionato. La squadra è pronta a dare tutto in campo per difendere i nostri colori Domenica 21 Settembre Stadio Fausto Coppi – Ruvo di Puglia ? Ore 15:30 ? US
Già concentrati alla prossima sfida con il Benevento #GoAtalantaGo ?
La prossima sfida tra Meloni e Schlein si avvicina: oltre un milione di italiani al voto - Un'ex regione rossa torna al voto domenica 28 e lunedì 29 settembre: riuscirà il centrodestra a confermare il governatore uscente Acquaroli? today.it scrive
Meloni sfida Schlein: «C’è il business dell’odio. I nomi? Glieli faccio io». Poi l’invito: calmiamoci - Respira a pieni polmoni la piazza, il palco, l’aria frizzante della vigilia elettorale. Come scrive ilmessaggero.it