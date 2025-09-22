La promessa | catalina ha un’emorragia e santos scopre la verità sulla madre

La soap spagnola La Promessa continua a mantenere alta l’attenzione del pubblico, con nuovi sviluppi e colpi di scena che coinvolgono i personaggi principali. La programmazione su Rete 4 prevede la messa in onda di episodi in prima visione assoluta dal 22 al 28 settembre 2025, alle 19:40. In questa settimana si approfondiscono temi come le rivelazioni familiari, le emergenze mediche e le tensioni sentimentali, creando un intreccio ricco di suspense e emozioni. risvolti drammatici all’inizio della settimana: lunedì 22 settembre. Petra rivela a Santos che sua madre è ancora viva, provocando una forte reazione nel giovane. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - La promessa: catalina ha un’emorragia e santos scopre la verità sulla madre

