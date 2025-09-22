La Promessa anticipazioni 23 settembre | Manuel chiede aiuto a Cruz per fermare Catalina
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Cruz scopre l'inganno sul destino di Leocadia e Manuel cerca di trattenere Catalina alla tenuta. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz chiede a Romulo perchè Leocadia è ancora viva. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Pia e Ricardo hanno iniziato una relazione romantica ma la serenità della coppia accende l'invidia di Petra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni
Anticipazioni trame la promessa dal 14 al 20 luglio
La Promessa Anticipazioni: Romulo dice addio, segreti e passioni esplodono
La Promessa Anticipazioni dal 27 luglio al al 2 agosto 2025: Curro pronto a sposare Julia
La Promessa, anticipazioni dal 22 al 28 settembre 2025: Catalina scopre che sta aspettando due gemelli In seguito ad un malore, la ragazza apprende che è incinta di due bambini. Ecco cosa succederà nella soap iberica - facebook.com Vai su Facebook
La Promessa, anticipazioni: arriva la resa dei conti, Jana rischia la vita • I nodi stanno per arrivare al pettine a La Promessa. La giovane moglie di Manuel rischierà seriamente di perdere la vita. - X Vai su X
La Promessa anticipazioni 23 settembre: Manuel chiede aiuto a Cruz per fermare Catalina; La Promessa Anticipazioni 23 settembre 2025: Don Ricardo e Santos faranno mai pace?; La Promessa, cosa succede nella puntata del 23 settembre: le anticipazioni.
La Promessa Anticipazioni 23 settembre 2025: Don Ricardo e Santos faranno mai pace? - Scopriamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 23 settembre 2025 su Rete4. Si legge su msn.com
La Promessa 22–28 settembre 2025: Catalina ha un’emorragia, Santos scopre la verità sulla madre - Catalina ha un’emorragia, Santos scopre la verità sulla madre e Cruz trama contro la tenuta. Lo riporta maridacaterini.it