La prima petroliera a vela è Made in China

Lidentita.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un solo giorno, viaggiando verso Rotterdam, ha risparmiato 12,8 tonnellate di carburante L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

la prima petroliera a vela 232 made in china

© Lidentita.it - La prima petroliera a vela è Made in China

In questa notizia si parla di: prima - petroliera

Cerca Video su questo argomento: Prima Petroliera Vela 232