La prima mostra italiana di Thomas Taylor | sketch e illustrazioni esclusive

Nel 2025, Thomas Taylor, illustratore riconosciuto a livello internazionale per la celebre copertina del primo Harry Potter and the Philosopher's Stone, ha inaugurato la sua prima mostra ufficiale in Italia, organizzata da Always Wands per Napoli Comicon e Bergamo Comicon. Questa esposizione esclusiva ha offerto ai fan italiani l'opportunità unica di ammirare da vicino sketch originali, bozzetti e illustrazioni fantasy mai mostrati prima, tra cui una straordinaria illustrazione inedita di Severus Piton. Sketch e opere inedite in esclusiva mondiale.

