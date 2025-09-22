La prima mostra italiana di Thomas Taylor | sketch e illustrazioni esclusive
Nel 2025, Thomas Taylor, illustratore riconosciuto a livello internazionale per la celebre copertina del primo Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ha inaugurato la sua prima mostra ufficiale in Italia, organizzata da Always Wands per Napoli Comicon e Bergamo Comicon. Questa esposizione esclusiva ha offerto ai fan italiani l’opportunità unica di ammirare da vicino sketch originali, bozzetti e illustrazioni fantasy mai mostrati prima, tra cui una straordinaria illustrazione inedita di Severus Piton. CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90? Sketch e opere inedite in esclusiva mondiale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
In questa notizia si parla di: prima - mostra
