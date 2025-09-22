Il nuovo Gucci è qui. Demna, direttore creativo della maison dal 13 marzo 2025 dopo la successione a Sabato De Sarno, ha firmato la sua prima collezione, La Famiglia, presentata il 22 settembre. Un debutto che segna l’inizio di una nuova era per il brand fiorentino: sfrontata, sexy, eccessiva, provocatoria. Prima ancora di arrivare in passerella – il suo esordio ufficiale è previsto a giorno, durante MFW di febbraio – il designer georgiano, prima alla guida di Balenciaga, ha scelto di raccontare subito la sua visione per Gucci. Un’anticipazione era già arrivata nei giorni scorsi con la campagna delle nuove sneaker Gucci Shift, ma con La Famiglia i codici estetici diventano manifesto. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La prima collezione di Demna per Gucci è un gioco di specchi: icone, codici e personaggi per raccontare tutte le sfumature della Gucciness