La Polonia avverte Mosca | Pronti ad abbattere i jet russi E chiede il sostegno unanime della Nato

Varsavia, 22 settembre 2025 – La Polonia è pronta ad abbattere jet russi che dovessero sconfinare ancora nel suo spazio aereo, a patto di avere il sostegno unanime della Nato. “Varsavia reagirà con fermezza alle violazioni dello spazio aereo, non c'è assolutamente alcuna discussione al riguardo”. A chiarirlo è stato il primo ministro polacco Donald Tusk, in una conferenza stampa a Sierakowice (nord), dove ha inaugurato una linea ferroviaria, in risposta al lancio ripetuto di missili e droni da parte della Russia al confine tra Polonia ed Estonia. Tusk ha ammesso che una misura drastica come l'abbattimento di un caccia russo potrebbe portare a una "fase molto acuta del conflitto", quindi una decisione del genere potrebbe essere presa solo dopo aver avuto l'assoluta certezza di "non essere soli in questo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
