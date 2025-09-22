La pizza parla coreano | a Seoul il primo Contest Polselli consacra il Made in Italy nel mondo

2anews.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un misterioso e affascinante destino che accompagna i chicchi di grano quando diventano farina Polselli: partendo dalle terre laziali, sanno parlare tutte le lingue del mondo. È così che, a Seoul, nel cuore della Corea del Sud, si è appena concluso il primoContest Polselli”, un evento che non è stato soltanto gara, ma . 🔗 Leggi su 2anews.it

la pizza parla coreano a seoul il primo contest polselli consacra il made in italy nel mondo

© 2anews.it - La pizza parla coreano: a Seoul il primo Contest Polselli consacra il Made in Italy nel mondo

In questa notizia si parla di: pizza - parla

Il nuovo lookbook di Pepperoni Seoul con THE 2TOP; Giulio, il coreano che fa la pizza a Seoul; Lee Young Woo, il pizzaiolo coreano al Pizza Village.

Cerca Video su questo argomento: Pizza Parla Coreano Seoul