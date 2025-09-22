La Pigiama Run scalda i motori della solidarietà

LA MANIFESTAZIONE. Venerdì 26 settembre la camminata solidale. Partenza dal parco Suardi, le iscrizioni sono ancora aperte: il ricavato ai bambini oncologici di Casa Amoris Laetitia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

