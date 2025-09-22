Le manifestazioni sono una delle espressioni più autentiche della democrazia. Ogni cittadino ha il diritto di alzare la voce per ciò in cui crede, di portare in piazza le proprie convinzioni e di chiedere attenzione a chi governa. È un segno di libertà e, in fondo, un segnale di vitalità di un Paese: una società in cui la gente protesta è una società viva, che non accetta di subire passivamente. Protestare per un ideale è positivo. Lo è anche nel caso del popolo palestinese, perché dare voce a chi soffre è sempre un atto di partecipazione civile. Ma non bisogna mai dimenticare le cause da cui sono partiti gli ultimi eventi: l’attacco subito da Israele non era rivolto contro il popolo palestinese, bensì espressione di gruppi terroristici che usano la violenza come strumento politico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La piazza legittima, la violenza inaccettabile: il caso di Milano