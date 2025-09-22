La piazza legittima la violenza inaccettabile | il caso di Milano
Le manifestazioni sono una delle espressioni più autentiche della democrazia. Ogni cittadino ha il diritto di alzare la voce per ciò in cui crede, di portare in piazza le proprie convinzioni e di chiedere attenzione a chi governa. È un segno di libertà e, in fondo, un segnale di vitalità di un Paese: una società in cui la gente protesta è una società viva, che non accetta di subire passivamente. Protestare per un ideale è positivo. Lo è anche nel caso del popolo palestinese, perché dare voce a chi soffre è sempre un atto di partecipazione civile. Ma non bisogna mai dimenticare le cause da cui sono partiti gli ultimi eventi: l’attacco subito da Israele non era rivolto contro il popolo palestinese, bensì espressione di gruppi terroristici che usano la violenza come strumento politico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: piazza - legittima
Governo ammette di aver spiato Potere al Popolo: “Rischio violenze in piazza, attività legittima”
Siamo giunti quasi all’anno da quando la piazza di Cassano d’Adda, fulcro della vita sociale cittadina, si è trasformata in un cantiere che sembra essere senza fine. Le critiche da parte nostra si concentrano sulla comunicazione della giunta comunale ai cittadi - facebook.com Vai su Facebook
Formigli sotto accusa, Malan (FdI): “Così legittima chi ha giustificato l’omicidio di Kirk” https://lavocedelpatriota.it/formigli-sotto-accusa-malan-fdi-cosi-legittima-chi-ha-giustificato-lomicidio-di-kirk/… via @vocedelpatriota - X Vai su X
MO, Mancini (FdI): immagini violenze di piazza conferma clima inaccettabile; La Russa sugli scioperi per Gaza: Violenza inaccettabile di centinaia delinquenti; Violenza donne, Ferdinandi: “Immagini sessiste raccontano una realtà inaccettabile”.
La piazza legittima, la violenza inaccettabile: il caso di Milano - Ogni cittadino ha il diritto di alzare la voce per ciò in cui crede, di portare in piazza le proprie convinzioni e di chie ... Si legge su ilgiornale.it