Antonio Decaro prova ad insidiare gli alleati della coalizione e a fare incetta di voti della lista civica ‘Decaro presidente', che sarà presente in tutte le province alle prossime elezioni regionali e sarà composta da persone che non hanno mai avuto esperienze in Consiglio regionale, ovverosia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

La partita personale di Decaro dentro al centrosinistra: Nella mia lista chi non è mai stato in Consiglio regionale; Puglia, Decaro pronto a dire sì, l’annuncio atteso entro venerdì; Regionali Puglia 2025: Decaro candidato, Vendola non arretra.

Dopo il passo indietro di Emiliano, Decaro entra in partita in Puglia - Sullo stesso palco, Schlein e Decaro, venerdì a Bisceglie: sarà quello, salvo sorprese dell'ultimo minuto, il lancio della corsa dell'eurodeputato alla regione Puglia. Segnala msn.com

