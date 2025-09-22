La partita personale di Decaro dentro al centrosinistra | Nella mia lista chi non è mai stato in Consiglio regionale
Antonio Decaro prova ad insidiare gli alleati della coalizione e a fare incetta di voti della lista civica ‘Decaro presidente', che sarà presente in tutte le province alle prossime elezioni regionali e sarà composta da persone che non hanno mai avuto esperienze in Consiglio regionale, ovverosia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: partita - personale
Primi giorni di lavoro per l’assessore Paola Magugliani nella sua nuova veste di delegata al #Bilancio, materia che comprende #finanze, #tributi e #attrazione risorse. L’assessore ha incontrato il dirigente alla partita e il personale e ha allestito il nuovo ufficio c - facebook.com Vai su Facebook
La partita personale di Decaro dentro al centrosinistra: Nella mia lista chi non è mai stato in Consiglio regionale; Puglia, Decaro pronto a dire sì, l’annuncio atteso entro venerdì; Regionali Puglia 2025: Decaro candidato, Vendola non arretra.
Dopo il passo indietro di Emiliano, Decaro entra in partita in Puglia - Sullo stesso palco, Schlein e Decaro, venerdì a Bisceglie: sarà quello, salvo sorprese dell'ultimo minuto, il lancio della corsa dell'eurodeputato alla regione Puglia. Segnala msn.com