La parrocchia di Schiavonia celebra la Festa dell’Addolorata

Un intreccio di arte, spiritualità e convivialità accompagna la comunità di Schiavonia per la Festa dell’Addolorata. Venerdì 26 settembre, alle ore 20.45 nella chiesa di Schiavonia, si terrà l’incontro culturale dal titolo “Arte e speranza: immagini, parole e musica attorno al Giubileo”. A. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: parrocchia - schiavonia

Alcuni dei nostri collaboratori sono ancora sotto l'ombrellone, ? altri tra le alte vette ? ma con la mente ci stiamo già preparando per la nostra Sagra di Schiavonia. Da ieri, i nostri manifesti, compaiono tra le principali vie della zona.. Siamo quasi pronti per - facebook.com Vai su Facebook

