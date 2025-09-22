La parrocchia di Schiavonia celebra la Festa dell’Addolorata

22 set 2025

Un intreccio di arte, spiritualità e convivialità accompagna la comunità di Schiavonia per la Festa dellAddolorata. Venerdì 26 settembre, alle ore 20.45 nella chiesa di Schiavonia, si terrà l’incontro culturale dal titolo “Arte e speranza: immagini, parole e musica attorno al Giubileo”. A. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: parrocchia - schiavonia

