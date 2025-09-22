La parola amore per due vincitori Premio Diari c’è un ex aequo
C’è un filo rosso che unisce i vincitori del Premio Pieve Saverio Tutino 2025: la parola scritta come testimonianza d’amore, di memoria e di vita. La Giuria nazionale ha assegnato il riconoscimento ex aequo a due straordinarie raccolte epistolari: "Questo tempo della mia felicità desiderata" di Vittorio Binotto e Bernardina Casarin e "Dovunque la fisica fosse Fisica" di Eduardo Renato Caianiello e Carla Persico. La decisione riflette la qualità altissima degli otto testi finalisti, tanto che sono state attribuite menzioni speciali anche a tre opere: "Bisogna andare a Rodi" di Arnaldo Manni, "La nebbia" di Debora Pietrarelli e "Fuga da Kos " di Tito Zampa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Amore è una breve parola, che però abbraccia tutte le altre, perché comprende il corpo, l'anima, la vita e tutto l'essere. Noi lo percepiamo così come avvertiamo il caldo del sangue, lo scopriamo come l'aria, lo portiamo in noi stessi
