La pace comincia con un sorriso i messaggi di una classe di 2ª elementare ai clienti del parco Levante

Livornotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La pace comincia con un sorriso”, “Se vuoi pace, semina gentilezza”. Sono solo alcuni dei messaggi apparsi sul retro di alcune piccole bandiere della pace che una classe di bambini di seconda elementare, nella mattinata di lunedì 22 settembre, ha distribuito all’interno del centro commerciale. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pace - comincia

La pace comincia con un sorriso, i messaggi dei bambini delle elementari al parco Levante; Papa Francesco: “Condonare i debiti dei Paesi poveri”; Aforismi e frasi di Madre Teresa di Calcutta per riflette con saggezza sulle donne e l’amicizia.

Pace, dialogo e cooperazione: il messaggio al mondo di Xi Jinping in occasione del V-Day - "Oggi l'umanità deve nuovamente scegliere tra pace e guerra, dialogo e scontro, cooperazione vantaggiosa per tutti e gioco a somma zero. Segnala ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Pace Comincia Sorriso Messaggi