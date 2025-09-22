La nuova stagione di Koru Teatro formazione teatrale e spettacolo al Sant' Andrea

Pisa, 22 settembre 2025 - Sabato al Teatro Sant'Andrea si è tenuto l’evento di apertura stagione delle attività di formazione e spettacolo organizzata da Koru, Associazione di Promozione Sociale dedicata alla diffusione di attività culturali e artistiche, con un focus particolare sulle arti performative come il teatro, la danza e la musica. Creata tre anni fa da sei soci fondatori - il presidente Luca Tessieri, la vicepresidente Bianca Mazzei, Vezio Bianchi, Federico Librino, Valentina Consolo e Livio Padorno - Koru ha vissuto una crescita significativa nei suoi primi anni di attività. L’anno scorso Koru ha messo in scena sei spettacoli auto-prodotti per un totale di 30 recite e a teatro hanno visto i lavori di Koru circa 2500 spettatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

