La nuova era Gucci riparte con effetto sorpesa da La Famiglia | ci sono il Figo l' Incazzata e Miss Aperitivo ma non solo

Demna anticipa tutti e svela la sua prima collezione Gucci: La Famiglia. Una serie di personaggi che con i loro look raccontano la visione del direttore artistico della Maison, direttamente dall'account Instagram della griffe. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La nuova era Gucci riparte (con effetto sorpesa) da La Famiglia: ci sono il Figo, l'Incazzata e Miss Aperitivo, ma non solo

Arriva una nuova fragranza in casa Gucci, il profumo Flora Gorgeous Gardenia Intense

E se Laïk, marito di Demna, ci avesse spoilerato involontariamente la nuova collezione Gucci?

Francesca Bellettini è la nuova presidente e ceo di Gucci

Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, arriva l'ufficialità: Francesca Bellettini è la nuova presidente e amministratrice delegata di Gucci

Kering, Bellettini nuova ceo e presidente di Gucci: de Meo dà il via alla rivoluzione luxury

Chi è Francesca Bellettini, la nuova presidente e CEO di Gucci - La manager italiana più potente della moda, Francesca Bellettini, alla guida di Gucci: una sfida cruciale sotto la regia del nuovo CEO di Kering, Luca de Meo. ildigitale.it scrive

Gucci, Francesca Bellettini nuova ceo e presidente. De Meo: «Serve organizzazione più snella» - Francesca Bellettini è la nuova ceo e presidente di Gucci, marchio di punta (e grande malato) del gruppo del lusso Kering. Come scrive ilsole24ore.com