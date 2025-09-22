la nuova edizione di note di assaggio con bartelloni e monacci

Pisa, 22 settembre 2025 - Sono passati solo pochi giorni dalla fine del ‘tour’ estivo con cui hanno riproposto – sia pure con formule leggermente diverse – alcuni degli incontri più apprezzati della scorsa stagione, ed ecco che Massimo Monacci, oste del bistrot L’Avvelenata – vini e vinili e Fabrizio Bartelloni, giurista con il vizio della narrativa, annunciano l’avvio dell’edizione 2025-2026 di “Note di assaggio – sorsi, discorsi e ascolti di autore”, la rassegna con cui hanno deciso di avvicinare il mondo del vino a quello dei maggiori cantautori italiani, proponendo delle serate a tema in cui il palcoscenico riservato all’artista di volta in volta protagonista, fatto di racconti e ascolti, è arricchito dalla degustazione di tre vini della sua terra d’origine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

