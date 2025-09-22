La notte nel cuore solo la domenica | martedì cancellato definitivamente

La notte nel cuore si stabilizza alla domenica e saluta il raddoppio del martedì: una scelta di palinsesto pensata per proteggere gli ascolti, ridurre gli slittamenti e offrire un appuntamento facile da memorizzare nel prime time. La cancellazione del martedì nasce dalla controprogrammazione feriale (intrattenimento, sport, speciali) che avrebbe diluito la curva di visione. Concentrando la serie su una sola serata, la rete valorizza la durata reale dell’episodio e mantiene la progressione emotiva senza spezzature. Per chi segue la dizi cambia soprattutto l’abitudine: un orario stabile la domenica sera e meno micro spostamenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: notte - cuore

La Notte nel Cuore, anticipazioni decima puntata di domenica 27 luglio 2025

La Notte Nel Cuore Anticipazioni: Ecco Cosa Nasconde Bünyamin Kahya!

Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore

" CENA TRA AMICI" IN UNA NOTTE DI FINE ESTATE. GRAZIE DI CUORE A TUTTI COLORO CHE HANNO PARTECIPATO E A TUTTI GLI AMICI CHE CON LA LORO DISPONIBILITÀ HANNO RESO TUTTO CIÒ POSSIBILE. ? - facebook.com Vai su Facebook

La notte nel cuore fa il bis | la serie turca di Canale 5 torna stasera martedì 9 settembre; La Notte nel Cuore anticipazioni sedicesima puntata di martedì 9 settembre 2025; La notte nel cuore appuntamento straordinario stasera martedì 2 settembre su Canale 5.

La notte nel cuore puntata 28 settembre: Cihan trova il nascondiglio di Esat - Nel corso della nuova puntata de La notte nel cuore in programma domenica 28 settembre su Canale 5, Melek e Sevilay rischieranno di morire quando rimarranno bloccate con l'auto sul ciglio di un ... Come scrive it.blastingnews.com

La notte nel cuore, anticipazioni puntata 28 settembre/ Nuh e Sevilay sono in grave pericolo - La notte nel cuore torna la settimana prossima con una nuova puntata: Nuh e Sevilay in pericolo, cosa succede negli episodi del 28 settembre ... Riporta ilsussidiario.net