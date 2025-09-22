La Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici | un viaggio tra i segreti dell’universo

Firenze, 22 settembre 2025 – Venerdì 26 settembre torna la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea con l’obiettivo di avvicinare i cittadini al mondo della scienza e della ricerca. Come ogni anno, l’ Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) partecipa all'evento su tutto il territorio nazionale con un ricco programma di attività gratuite e rivolte a tutte le età. In tutta Italia, osservatori e istituti dell’INAF si trasformeranno in luoghi di incontro e scoperta, offrendo al pubblico l’opportunità di incontrare ricercatori e ricercatrici che ogni giorno esplorano le meraviglie dell’universo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici: un viaggio tra i segreti dell’universo

