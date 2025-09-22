Sono scappati senza una banconota i ladri che hanno fatto esplodere il bancomat del Credit Agricole di Sogliano al Rubicone e hanno tentato poi di fare il bis alla Bper di Settecrociari. Un boato enorme, tanto da svegliare gli abitanti nel centro storico di Sogliano. Molti sono scesi in strada credendo che si trattasse del terremoto in quanto poco prima una forte scossa c’era stata in Umbria. Invece alle 2.30 di ieri mattina, domenica, una bomba, probabilmente all’acetilene, è stata messa nel bancomat del Credit Agricole nella piazzetta Garibaldi. Prima i malviventi sono entrati da una porta laterale e hanno piazzato il congegno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La notte dei fuochi. Esplodono i bancomat di Sogliano e Settecrociari