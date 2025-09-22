La notizia della morte di mio padre è fake Massimo Ranieri sta bene grazie a Dio | parla Cristiana Calone

“La notizia della morte di mio padre è fake! Massimo Ranieri sta bene, grazie a dio. E chi continua a mettere in giro queste notizie per suo tornaconto si dovrebbe vergognare ”: con queste parole Cristiana Calone smentisce la notizia del tutto falsa della morte del cantante napoletano. Una fake news che è diventata virale e che ha tratto in inganno tanti fan che hanno cominciato a scrivere messaggi di cordoglio. Ma come si diffondono notizie false di questo tipo? La dinamica è sempre la stessa: siti piccoli, locali, articoli con titoli acchiappaclic, in questo caso: “Addio Massimo Ranieri, a 75 anni il fuoriclasse della musica italiana ci ha lasciato: ricorderemo per sempre i suoi successi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La notizia della morte di mio padre è fake. Massimo Ranieri sta bene, grazie a Dio”: parla Cristiana Calone

