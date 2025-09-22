La Nato schiera i sistemi spia Merops contro i droni russi | ‘vedono’ attraverso nuvole e polvere

Roma, 22 settembre 2025 – La Nato inizierà a dispiegare i n Polonia e in Romania i sistemi turchi di sorveglianza aerea avanzata Merops (Multispectral Extended Range Optical Sight), alla luce delle crescenti preoccupazioni per le incursioni dei droni russi nello spazio aereo alleato. L’annuncio segue quello che le autorità polacche descrivono come diciannove violazioni dello spazio aereo nazionale avvenute nella notte tra il 9 e il 10 settembre, episodi che hanno reso più pressanti le richieste di un monitoraggio più rigoroso lungo il fianco est della NATO. A NATO AWACS Tactical Director assesses the air and surface situation aboard an AWACS (Airborne Warning and Control System) NATO air surveillance aircraft during a flight over Polish airspace as part of the alliance's new Eastern Sentry mission on September 19, 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Nato schiera i sistemi spia Merops contro i droni russi: ‘vedono’ attraverso nuvole e polvere

In questa notizia si parla di: nato - schiera

Massiccio attacco russo sull'Ucraina: colpite Kiev e diverse regioni. La Nato schiera i caccia

Attacco russo su Ucraina con 597 droni, Nato soffia sul fuoco: Berlino invia missili a lungo raggio a Kiev e Polonia schiera caccia - VIDEO

Polonia: Tusk schiera 40 mila soldati. E gli alleati Nato aumentano la difesa

Vi raccontiamo come il nuovo nato sia stato tenuto a battesimo nel pomeriggio di sabato 20 settembre nell’Aula consiliare del Comune di Genzano di Roma da una schiera di madrine e padrini #genzanodiroma #castelliromani #castellinotizie CASTELLI ROM - facebook.com Vai su Facebook

Regno Unito schiera i caccia in Polonia, Mosca accusa la Nato: “E’ in guerra con Russia” - X Vai su X

La Nato schiera i sistemi spia Merops contro i droni russi: ‘vedono’ attraverso nuvole e polvere; Aereo spia russo sopra la Svezia intercettato da aerei della Nato. «Volava sul Mar Baltico».

La Nato schiera i sistemi spia Merops contro i droni russi: ‘vedono’ attraverso nuvole e polvere - Gli avanzati sistemi di sorveglianza turchi saranno dispiegati in Polonia e Romania per fronteggiare le incursioni di velivoli senza pilota. Si legge su quotidiano.net