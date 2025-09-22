la motor valley perde pezzi fuga di ingegneri da marelli la crisi spinge verso il lusso

Bologna, 22 settembre 2025 – La Motor Valley perde pezzi. Qui nel cuore dell’Emilia, dove il rombo di Ducati e Lamborghini è familiare, c’è chi si sente con il cuore appeso a trimestrali di cassa anziché a prodotti industriali d’avanguardia. Siamo in via Timavo, periferia nord-ovest di Bologna, allo stabilimento Marelli che ancora in tanti chiamano Weber. UNA STORIA GLORIOSA Creata da Edoardo Weber, ex operaio Fiat, racconta la storia gloriosa di carburatori da Formula uno che facevano correre come il vento auto e produzioni. Marco Monesi, operaio da 31 anni alla ex Weber ora Marelli, ha gli occhi lucidi quando ne parla: “Era motivo d’orgoglio essere assunti qui. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

