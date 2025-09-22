La morte di Kirk porta la pace tra Musk e Trump Scrive Arditti

Il 21 settembre 2025, allo State Farm Stadium di Glendale, Arizona, l’immagine di Donald Trump ed Elon Musk, spalla a spalla, al memorial di Charlie Kirk non è solo un momento di cordoglio, ma un atto politico di portata non banale. La loro presenza congiunta al funerale del fondatore di Turning Point Usa, assassinato in circostanze ancora piuttosto oscure, non è casuale: è il primo lascito politico di Kirk, la pace tra i due titani del movimento Maga. Questo gesto, carico di simbolismo, segna infatti la potenziale rinascita di un’alleanza che potrebbe ridisegnare il percorso del mondo conservatore nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Formiche.net

