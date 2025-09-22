La morte di Kirk porta la pace tra Musk e Trump Scrive Arditti
Il 21 settembre 2025, allo State Farm Stadium di Glendale, Arizona, l’immagine di Donald Trump ed Elon Musk, spalla a spalla, al memorial di Charlie Kirk non è solo un momento di cordoglio, ma un atto politico di portata non banale. La loro presenza congiunta al funerale del fondatore di Turning Point Usa, assassinato in circostanze ancora piuttosto oscure, non è casuale: è il primo lascito politico di Kirk, la pace tra i due titani del movimento Maga. Questo gesto, carico di simbolismo, segna infatti la potenziale rinascita di un’alleanza che potrebbe ridisegnare il percorso del mondo conservatore nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Formiche.net
Trump: “La retorica della sinistra radicale responsabile della morte di Kirk”
Trump annuncia la morte dell’attivista MAGA Charlie Kirk
Il lutto alla Casa Bianca per la morte di Kirk
Più che un funerale un rito di passaggio. Con la morte di Kirk il trumpismo entra nella fase apocalittica https://editorialedomani.it/politica/mondo/piu-che-un-funerale-un-rito-di-passaggio-con-la-morte-di-kirk-il-trumpismo-entra-nella-fase-apocalittica-x493t4fn… - X Vai su X
Valigia Blu. . Lo speech del reverendo Howard-John Wesley sulla morte di Charlie Kirk "Charlie Kirk non meritava di essere assassinato. Ma sono sconvolto nel vedere le bandiere degli Stati Uniti d'America a mezz'asta che invitano questa nazione a onorare - facebook.com Vai su Facebook
?Erika Kirk porta al collo il ciondolo sporco del sangue del marito Charlie: «Non ho ancora lavato i suoi asciugamani»; Charlie Kirk, morto l'attivista di destra colpito da proiettile in un campus universitario.
La scrittrice premio Pulitzer Marilynne Robinson su Charlie Kirk: «Chiunque può accumulare un arsenale in America, l'intreccio religione-armi porta solo sventure» - Nell’iconografia che accompagna l’omicidio dell’attivista rimarrà lo scatto di Erika, vedova di Kirk, mentre ... Scrive msn.com