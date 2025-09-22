A chi ha sparato Füsun? Dilsah è ancora viva? È l’interrogativo con cui si apre la nuova puntata di Hercai, in onda stasera alle 21.30 su Real Time. La serie turca è a un nuovo punto cruciale: dopo la redenzione di Azize, le famiglie Aslanbey e Sadoglu devono fronteggiare una nuova minaccia, Füsun, decisa a vendicare il figlio Harun. 10 film e serie tv da vedere a settembre su Netflix. C’è il finale di “Mercoledì 2” X Leggi anche › Nella nuova puntata di “Hercai” Reyyan salva Azize, mentre Yaren spara ad Harun Hercai, anticipazioni 22 settembre 2025: puntata stasera su Real Time. Tutto lascia pensare che il bersaglio della donna sia Dilsah, ma sia lei sia Miran (Akin Akinözü) sfuggono alla tragedia, mentre Füsun (Aysegül Günay) deve affrontare Mahfuz (Beris Yalçin), giunto sul posto appena in tempo: se continuerà ad attentare alla loro vita, ne pagherà le conseguenze. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La morte di Harun lascia tutti sgomenti e nessuno crede all'innocenza della Aslanbey