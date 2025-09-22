La mobilitazione continua Lunga giornata per Gaza Cortei in centro e fuori

FIRENZE Una mobilitazione lunga 48 ore, iniziata sabato sera con la camminata terminata all’alba di ieri mattina a San Miniato e che idealmente prosegue nella giornata di oggi, con altre tre manifestazioni con un comune denominatore: la pace. Dalla società civile, al mondo della scuola e del lavoro: tre gli appuntamenti di oggi per invocare una soluzione per Gaza. In città e nell’hinterland. Alle 9 a Calenzano, la manifestazione del sindacato Usb, quella che rischia anche di innescare i maggiori disagi, vista la vicinanza del luogo del concentramento con lo svincolo dell’A1 e i possibili ed inevitabili riflessi sulla circolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La mobilitazione continua. Lunga giornata per Gaza. Cortei in centro e fuori

In questa notizia si parla di: mobilitazione - continua

Chiusura stazioni Linea 1, Cosenza rifiuta le proposte dei cittadini: "Insoddisfatti, la mobilitazione continua"

Imbottito, continua lo sciopero degli operai che rischiano il posto: mobilitazione anche davanti alla prefettura

Centro Accoglienza a Casalotti, continua la mobilitazione dei cittadini

Sono ormai più di 60 le manifestazioni previste in Italia per la giornata di sciopero generale di lunedì 22 lanciata da Usk: una mobilitazione «che continua a crescere in queste ore, con numeri che saranno senza precedenti in Italia». - facebook.com Vai su Facebook

#Pac, @coldiretti: con tagli a rischio filiera da 707 miliardi, mobilitazione continua - X Vai su X

La mobilitazione continua. Lunga giornata per Gaza. Cortei in centro e fuori; MILANO: ALMENO 50MILA PERSONE AL CORTEO PER IL LEONCAVALLO E PER TUTTI GLI SPAZI SOCIALI. RIEMPITA PIAZZA DUOMO.; Il giorno dei metalmeccanici: sciopero e mobilitazione per il contratto.

La mobilitazione continua. Lunga giornata per Gaza. Cortei in centro e fuori - La manifestazione del sindacato Usb a Calenzano, rischio ingorgo in A1. Come scrive msn.com

Sciopero generale: domani oltre 70 piazze italiane in mobilitazione per Gaza - Sindacati di base in piazza contro la guerra e la complicità del governo italiano. Segnala globalist.it