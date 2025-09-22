La matricola Fivizzanese parte in quarta Un punto per Mulazzo e Carrarese Giovani
mulazzo 0 ACADEMY PORCARI 0 MULAZZO: Cacchioli, Santini, Bernieri Alessandro (81’Bernieri Francesco), Bellotti, Manenti, Cissè (46’ Filippi), Lisi, Bortolasi (77’Mussi), Braida (63’ Martini), Capo, Tavaroni (69’Luccini). A disp.: Cibei, Cham, Pezzoni, Occhipinti. All.: Strata. ACADEMY PORCARI: Morini, Tognetti, Benedetti, Jaovani (66’ Lucchesi), Campigli, Sheta, Matjani (72’ Bonini), Ricci (66’ Casali), Baroncini, Tortora (80’ Zani), Menichetti (89’ Orlandini). A disp.: Monti, Torcigliani, Mini, Orlandini Del Magro. All.: Betti. Arbitro: Pilone di Pisa GROPPOLI – "Speriamo di ripagare i nostri tifosi con una grande prestazione", così aveva detto alla vigilia del match contro il Porcari il diggi del Mulazzo Strata, alla prima di campionato in panchina in sostituzione dello squalificato Furia che ha comunque diretto le operazioni oltre recinzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Prima categoria: le parole del tecnico Davide Duchi e del direttore generale Simone Cardellini. Fivizzanese candidata per la ’matricola terribile’: "L’obiettivo è la salvezza ma siamo ambiziosi»
