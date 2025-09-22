La manifestazione per Gaza a Milano finisce in guerriglia | scontri alla stazione centrale
La stazione centrale di Milano è stata presa d'assalto da una parte dei manifestanti che oggi hanno scioperato per chiedere la fine della guerra a Gaza. Un gruppo di persone ha fatto irruzione nella stazione lanciando fumogeni e gli agenti hanno risposto con alcune manganellate. La polizia è riuscita a sgomberare la stazione con un fitto lancio di lacrimogeni. La stazione è stata chiusa e gli scontri si sono spostati verso l'esterno, con alcune centinaia di persone che sono ancora nel lungo viale che porta alla stazione. La circolazione delle auto verso la stazione è bloccata e tutti i commercianti hanno abbassato le saracinesche. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
