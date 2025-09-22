La macchina finisce a mollo l' autista scende e se ne va
Doppio intervento dei soccorsi questa mattina, lunedì 22 settembre, a Bovisio Masciago, dove nello stesso punto della statale 527, una pozza d'acqua ha intrappolato nel giro di un quarto d'ora, tra le 9 un quarto e le nove e mezzo, due vetture, rimaste in panne con diverse persone a bordo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: macchina - finisce
Ubriaca alla guida finisce contro un'altra auto: 56enne rimane senza macchina e patente
Incidente a Carini, con la moto finisce contro una macchina e scappa: automobilista finisce in ospedale
Incidente sull’AutoPalio, macchina finisce fuori strada
#ManchesterCityNapoli finisce 0-2 Macchina Haaland e Doku stendono Conte - facebook.com Vai su Facebook
#ManchesterCityNapoli finisce 0-2 Macchina Haaland e Doku stendono Conte - X Vai su X
La macchina finisce a mollo, l'autista scende e se ne va.
Auto finisce nella rampa del garage: due feriti. La macchina recuperata con l'autogru dai vigili del fuoco - Cadono con l'auto nella rampa di un garage: un uomo, autista del mezzo, e una donna restano feriti. Da ilgazzettino.it