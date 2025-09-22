La lunga passeggiata supera i 25 milioni al botteghino mondiale

Il film The Long Walk ha recentemente raggiunto un importante traguardo al botteghino mondiale. Nonostante si basi su uno dei primi romanzi scritti dall’autore Stephen King, la sua uscita nelle sale cinematografiche è avvenuta solo nel 2025, dopo una lunga attesa. La pellicola, diretta da Francis Lawrence, noto per aver lavorato alla serie de Gli Hunger Games, sta ottenendo recensioni molto positive e si sta affermando come una delle produzioni più interessanti dell’anno. risultati al box office di The Long Walk. successo commerciale e numeri aggiornati. Al momento, il film ha superato i 25 milioni di dollari a livello globale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

