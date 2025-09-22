La lunga passeggiata | la migliore adattamento di stephen king del XXI secolo

Il film The Long Walk, diretto da Francis Lawrence, rappresenta una delle più riuscite trasposizioni cinematografiche di un'opera di Stephen King degli ultimi trent'anni. Acclamato dalla critica e dal pubblico, questo thriller emotivamente coinvolgente si distingue per la sua capacità di unire un racconto semplice a una profonda esplorazione delle emozioni umane. Con protagonisti come Cooper Hoffman e David Jonsson, il film narra un contest estremo ambientato in una versione distopica degli Stati Uniti, dove cinquanta giovani uomini devono camminare fino allo sfinimento, con l'ultimo che sopravvive vincendo ricchezze inimmaginabili e un desiderio universale.

