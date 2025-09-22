La Liga | Real e Barça tentano l' allungo Atletico ancora fermato sul pari

Madrid (Spagna) 22 settembre 2025 - Real e Barcellona mantengono sotto scacco La Liga già dopo sole cinque giornate di campionato. Si ripropone il classico duopolio del calcio spagnolo in vetta alla classifica con un margine già considerevole sulle rivali. Le due principali candidate al titolo vincono entrambe in questa quinta giornata, per altro in un curioso incrocio con Espanyol e Getafe, riproponendo così la sfida tra Capitale e Catalogna a distanza. Vince anche il Villareal che si conferma terza forza fin qui del campionato, mentre si ferma ancora l' Atletico Madrid sul pari nelle Baleari contro il Maiorca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

