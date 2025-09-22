La libertà ritrovata da Lorenzo Pellegrini

Il problema di Lorenzo Pellegrini è sempre stato soprattutto uno: non essere né Francesco Totti né Daniele De Rossi. E non esserlo né per talento né per carisma. A questo problema se ne sono aggiunti altri due: essere nato a Roma e cresciuto nella Roma e, poi, aver messo al braccio la fascia di capitano che è stata di Francesco Totti e poi, ma per assai meno tempo, di Daniele De Rossi.    I tifosi non gli hanno mai perdonato tutto questo. O meglio, avrebbero voluto che Lorenzo Pellegrini fosse Francesco Totti e Daniele De Rossi, un giocatore capace di sudare in campo romanismo da tutta la pelle e diventare guida assoluta per la squadra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

