La lettera di un papà | Non si faccia propaganda sulla pelle dei bambini disabili

Gentile Direttore, sono papà di un bambino disabile frequentante la scuola primaria, che usufruisce del trasporto scolastico riservato appunto ai bambini con disabilità. Premesso che trattasi di un servizio di grande utilità sia per i bambini che per le rispettive famiglie, il personale della cooperativa che lo ha gestito, si è sempre dimostrato professionale, puntuale e sensibile nell'espletamento delle proprie funzioni, al netto delle vicende giudiziarie, che sembrerebbero avere investito i vertici della cooperativa affidataria, ancora peraltro al vaglio degli inquirenti, il cui nome, per rispetto dei lavoratori e in virtù del fatto che ad oggi, non esista ancora una sentenza passato in giudicato, mi riservo di menzionarlo pubblicamente.