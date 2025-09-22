Milinkovic torna di prepotenza nel mirino della Juve dopo l’esperienza in Arabia Saudita: l’affare può concludersi a parametro zero Ora tocca al Napoli. Gli Azzurri hanno la possibilità di restare da soli in vetta alla classifica in caso di vittoria questa sera. L’inizio folgorante di Antonio Conte e dei suoi ragazzi si fa sentire, tanto che solo la Juve è riuscita davvero a tenere il passo dei campioni in carica, che ora sembrano già lanciati verso una grande stagione. La coda del weekend potrebbe portare, quindi, una delusione importante per la Vecchia Signora. Sulla carta, l’impegno contro il Verona poteva essere abbordabile e mettere pressione al Napoli. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - La Juve piomba su Milinkovic: assist per chiudere a zero