La guerriglia urbana a Milano
Omai da ore continua la guerriglia urbana a Milano. La polizia ha scacciato i facinorosi dalla Centrale ma gli scontri non cessano nelle vie attorno alla stazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Ancora guerriglia urbana a Monza. La cassa portata via e poi le botte. Ragazzini aggrediti dai maranza
In Spagna parte la guerriglia urbana
Francia, guerriglia urbana nelle banlieue da Limoges a Béziers
Scene di guerriglia urbana, intimidazioni, devastazioni, attacchi alle forze dell’ordine, viaggiatori sequestrati all’interno delle stazioni ferroviarie, autostrade bloccate. La manifestazione di oggi “per #Gaza” si è trasformata in una giornata allucinante di teppismo - X Vai su X
Nel 2025 le baby gang annunciano azioni di guerriglia urbana a Napoli e le realizzano tranquillamente. - facebook.com Vai su Facebook
Guerriglia urbana a Milano: Stazione Centrale è un campo di battaglia. Reparti anti-sommossa in azione; Cortei Gaza, guerriglia a Milano: manifestanti tentano irruzione in stazione, scontri con la polizia. Lancio pietre, cariche e lacrimogeni; Milano nel caos, scene da guerriglia urbana in stazione Centrale: la diretta video.
Guerriglia urbana a Milano: Stazione Centrale è un campo di battaglia. Reparti anti-sommossa in azione - Scontri violentissimi in Piazza delle Carrozze: fitto lancio di oggetti contro la polizia che spa ... Secondo msn.com
Cortei Gaza, guerriglia a Milano: manifestanti tentano irruzione in stazione, scontri con la polizia. Lancio pietre, cariche e lacrimogeni - I cortei per Gaza in occasione dello sciopero generale hanno creato disordini nel capoluogo lombardo. Da msn.com