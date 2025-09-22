La guerriglia urbana a Milano

Omai da ore continua la guerriglia urbana a Milano. La polizia ha scacciato i  facinorosi dalla Centrale ma gli scontri non cessano nelle vie attorno alla stazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ancora guerriglia urbana a Monza. La cassa portata via e poi le botte. Ragazzini aggrediti dai maranza

In Spagna parte la guerriglia urbana

Francia, guerriglia urbana nelle banlieue da Limoges a Béziers

Guerriglia urbana a Milano: Stazione Centrale è un campo di battaglia. Reparti anti-sommossa in azione; Cortei Gaza, guerriglia a Milano: manifestanti tentano irruzione in stazione, scontri con la polizia. Lancio pietre, cariche e lacrimogeni; Milano nel caos, scene da guerriglia urbana in stazione Centrale: la diretta video.

guerriglia urbana milanoGuerriglia urbana a Milano: Stazione Centrale è un campo di battaglia. Reparti anti-sommossa in azione - Scontri violentissimi in Piazza delle Carrozze: fitto lancio di oggetti contro la polizia che spa ... Secondo msn.com

guerriglia urbana milanoCortei Gaza, guerriglia a Milano: manifestanti tentano irruzione in stazione, scontri con la polizia. Lancio pietre, cariche e lacrimogeni - I cortei per Gaza in occasione dello sciopero generale hanno creato disordini nel capoluogo lombardo. Da msn.com

