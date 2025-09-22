La grande pallavolo internazionale arriva in provincia di Sondrio

Archiviata la stagione del grande basket, con lo spettacolo che hanno offerto a Livigno e a Sondrio la Pallacanestro Cantù, l’Aquila Basket Trento e la Vanoli Cremona oltre ai greci dell’AEK Atene richiamando tantissima gente nei palazzetti, la Valtellina Summer League offre agli appassionati di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it