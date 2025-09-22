La grande pallavolo internazionale arriva in provincia di Sondrio
Archiviata la stagione del grande basket, con lo spettacolo che hanno offerto a Livigno e a Sondrio la Pallacanestro Cantù, l’Aquila Basket Trento e la Vanoli Cremona oltre ai greci dell’AEK Atene richiamando tantissima gente nei palazzetti, la Valtellina Summer League offre agli appassionati di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Javier Martinez e il grande ritorno alla pallavolo: i primissimi dettagli
3° Memorial Loreno Bressan Un weekend di grande pallavolo giovanile a Castel d’Azzano, dove si è disputato il terzo Memorial Loreno Bressan, torneo under 16 femminile che ha visto affrontarsi quattro formazioni provenienti da altrettante regioni. A trio - facebook.com Vai su Facebook
La grande pallavolo internazionale arriva in provincia di Sondrio; Domani al via la Fipav Cup: al Palavela il grande volley internazionale con Italia, Germania, Olanda e Turchia; Sardegna Volleyball Challenge. Da giovedì biglietti online per il grande spettacolo a Oristano.
A Cagliari la grande pallavolo internazionale: Itas Trentino-Benfica anche in diretta su Videolina - Oggi, alle ore 19, un grande appuntamento di volley internazionale fa tappa al PalaPirastu di Cagliari. Da unionesarda.it
A Imperia il grande volley, al memorial Tessitore il match tra Cannes e Cuneo - Il test match della 41 esima edizione del prestigioso memorial Dado Tessitore di pallavolo mercoledì 17 settembre vedrà opporsi i francesi del Cannes e Acqua ... ilsecoloxix.it scrive