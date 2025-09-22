La giungla del parcheggio a Bari | l' odissea quotidiana tra lavori in strada e cantieri

Posti limitati, auto in doppia fila, garage e autosilo al completo: ogni giorno gli automobilisti baresi devono lottare nella giungla del parcheggio selvaggio, districandosi fra numerose peripezie e difficoltà. Alcune zone della città (quasi tutte) convivono ormai da decenni con gravi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: giungla - parcheggio

LA CITTÀ CHE CAMBIA Nuovo parcheggio del Riello vicino all'apertura: 218 posti auto e 60 tra alberi e aiuole | VIDEO e FOTO https://www.viterbotoday.it/~go/i/28484273717029 - facebook.com Vai su Facebook

La giungla del parcheggio a Bari: l'odissea quotidiana tra lavori in strada e cantieri; Trasporti e servizi, quelle soluzioni improponibili nella Puglia bella e impossibile. Meglio copiare gli altri.

La giungla del parcheggio a Bari: l'odissea quotidiana tra lavori in strada e cantieri - Doppie file, posti auto cancellati dai lavori stradali e carreggiate strette: la mappa delle zone da incubo per la guida in città ... Da baritoday.it

Bari, auto sfonda la recinzione della statale e finisce in un parcheggio: una donna in ospedale VIDEO - Un altro incidente stradale dopo quello mortale di stanotte è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina, 26 luglio, sulla tangenziale di Bari. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it