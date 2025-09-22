La giornalista Giorgia Venturini minacciata | lasciata la testa di un capretto davanti alla sua abitazione
Il 10 settembre, davanti all’abitazione milanese della giornalista di Fanpage Giorgia Venturini, è stata rinvenuta la testa mozzata di un capretto all’interno di un sacco nero. La cronista ha presentato denuncia ai carabinieri e il fascicolo è stato affidato alla Direzione Distrettuale Antimafia, che ha predisposto misure di protezione per la redazione milanese del giornale e per la giornalista stessa. Cancellato: «Giorgia ha fatto della criminalità organizzata l’oggetto dei suoi studi, questo non le impedirà di continuare a fare il suo lavoro». A rendere pubblica la vicenda è stato il direttore Francesco Cancellato, che in un video ha dichiarato: «È una minaccia a Giorgia che ha fatto della criminalità organizzata l’oggetto dei suoi studi, che se ne è sempre occupata da giornalista con impegno e passione, anche quando nessuno sembrava interessarsene, raccontandola, attraverso interviste, inchieste e documentari. 🔗 Leggi su Lettera43.it
