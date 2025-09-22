La giornalista Giorgia Venturini di Fanpage minacciata testa di un capretto sotto casa | a cosa sta lavorando

Minaccia in stile mafioso alla giornalista di Fanpage Giorgia Venturini, che ha trovato una testa di capretto in un sacchetto lasciato davanti casa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - La giornalista Giorgia Venturini di Fanpage minacciata, testa di un capretto sotto casa: a cosa sta lavorando

In questa notizia si parla di: giornalista - giorgia

Truffa online e AI, clonata con l’intelligenza artificiale l’identità alla giornalista Rai Giorgia Cardinaletti

Minaccia mafiosa per la giornalista di Fanpage Giorgia Venturini: la testa mozzata di un capretto davanti casa

La nostra giornalista Giorgia Venturini è stata vittima di un’intimidazione mafiosa

Minaccia mafiosa per la giornalista di #Fanpage Giorgia Venturini: la testa mozzata di un capretto davanti casa - X Vai su X

Segui su www.rainews.it/tgr/veneto la diretta dal Teatro La Fenice di Venezia della cerimonia di assegnazione del Premio Campiello 2025. La serata, trasmessa su Rai 5 a partire dalle 20.30, è condotta dalla giornalista Giorgia Cardinaletti e dal cantautore Lu - facebook.com Vai su Facebook

La solidarietà del Cdr di .it alla giornalista Giorgia Venturini, vittima di intimidazione mafiosa; Minaccia mafiosa per la giornalista di Giorgia Venturini: la testa mozzata di un capretto davanti casa; La nostra giornalista Giorgia Venturini è stata vittima di un’intimidazione mafiosa.

Minaccia mafiosa per la giornalista di Fanpage Giorgia Venturini: la testa mozzata di un capretto davanti casa - L'atto intimidatorio è avvenuto lo scorso 10 settembre e l'inchiesta è nelle mani della Direzione Distrettuale Antimafia ... Si legge su fanpage.it

La solidarietà del Cdr di Fanpage.it alla giornalista Giorgia Venturini, vittima di intimidazione mafiosa - Alla nostra collega va l’abbraccio, l’affetto e il supporto di tutte le giornaliste e i ... Segnala fanpage.it