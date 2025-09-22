La Francia riconosce ufficialmente lo Stato Palestina dopo Canada Australia Uk e Portogallo Macron | Unica soluzione politica in nome della pace

Da Ramallah, l’Autorità Nazionale Palestinese ha salutato la scelta come una decisione “storica e coraggiosa”, vedendo nel gesto di Parigi un segnale concreto verso l’avvio di una prospettiva politica di lungo termine La svolta arriva a New York, nel cuore dell’Onu: il presidente francese Emm. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Francia riconosce ufficialmente lo Stato Palestina dopo Canada, Australia, Uk e Portogallo, Macron: “Unica soluzione politica in nome della pace”

In questa notizia si parla di: francia - riconosce

Il killer sotto la Mela di Pistoletto. Ricercato in Francia per omicidio: un agente lo riconosce in Centrale

La Francia riconosce lo Stato di Palestina, Netanyahu: “Premio al terrorismo”. Usa: “Decisione sconsiderata”

Salta trattativa tra Israele e Hamas. Francia riconosce Palestina

FLASH — FRANCIA RICONOSCE UFFICIALMENTE STATO DI PALESTINA @ultimoranet - X Vai su X

Oggi vi presentiamo Il Morbier AOP È un formaggio a latte crudo vaccino originario del massiccio del Giura, in Francia, è conosciuto e si riconosce tra i formaggi per via della bizzarra riga nera che attraversa orizzontalmente la pasta, si tratta di uno - facebook.com Vai su Facebook

La Francia ha riconosciuto lo stato di Palestina; L'assemblea Generale ONU si apre a New York, al centro il riconoscimento della Palestina - Macron all'ONU: Ambasciata francese in Palestina dopo rilascio ostaggi e inizio cessate il fuoco; È il giorno del D: la Francia riconosce ufficialmente lo Stato di Palestina all'ONU.

La Francia ha riconosciuto lo stato di Palestina - Lo ha annunciato Emmanuel Macron all'assemblea generale dell'ONU: era un passaggio atteso, ma simbolicamente importante ... Come scrive ilpost.it

Macron riconosce lo Stato di Palestina 'nel nome della pace' - Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron al vertice che ospita con l'Arabia Saudita all'Onu riceven ... Si legge su ansa.it