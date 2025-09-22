La Francia riconosce lo Stato di Palestina Macron all'Onu | Bisogna fermare la guerra salvare vite umane

Durante il vertice dell'Assemblea delle Nazioni Unite per la risoluzione pacifica della questione palestinese e l'attuazione della soluzione dei due Stati, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato il riconoscimento dello Stato di Palestina. "I palestinesi non sono gente di troppo sulla Terra, è giunto il tempo della pace e di liberare gli ostaggi", ha detto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

