La Francia riconosce lo Stato di Palestina Israele prosegue con l' attacco di terra a Gaza City

Altri cinque paesi sono pronti ad annunciare il riconoscimento formale dello Stato di Palestina: Francia, Belgio, Lussemburgo, San Marino e Malta si uniranno a Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo e annunceranno oggi la loro decisione, mentre a New York inizia la settimana dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Saranno quindi 145 su 193 i Paesi membri dell’ONU che hanno adottato questa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Francia riconosce lo Stato di Palestina. Israele prosegue con l'attacco di terra a Gaza City

Con Australia, Canada e Portogallo (domani la Francia) anche il Regno Unite riconosce lo stato di Palestina. E l’Italia? - X Vai su X

