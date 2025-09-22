La Francia riconosce la Palestina | Pronti per una missione a Gaza

«È giunto il momento». Con queste parole, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato dalla tribuna dell’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite che la Francia riconosce ufficialmente lo Stato di Palestina. Lo ha fatto durante la conferenza sull’attuazione della soluzione dei due Stati, intervenendo con un discorso che ha unito fermezza diplomatica, emotività e un appello pressante alla fine del conflitto israelo-palestinese. «Sono fedele allo storico impegno del mio Paese nei confronti della pace tra israeliani e palestinesi», ha dichiarato Macron, «e per questo dichiaro che oggi la Francia riconosce lo Stato di Palestina». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La Francia riconosce la Palestina: “Pronti per una missione a Gaza”

