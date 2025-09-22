La forza di una donna si prende tutto il weekend | la serie presidia il fine settimana Quando va in onda

Dal 22 settembre 2025 La forza di una donna consolida la presenza nel weekend con un corridoio dedicato il sabato su Canale 5: finestra 14:30–16:30 circa, pensata per due episodi in sequenza o per un blocco esteso senza comprimere la durata delle scene chiave. È la mossa che rende più regolare il palinsesto e accompagna il pubblico verso l’appuntamento successivo del pomeriggio. La domenica non è prevista in chiaro: la serie presidia il fine settimana grazie allo slot del sabato e al “piano B” su Mediaset Infinity, dove gli episodi sono disponibili in streaming e repliche in ordine cronologico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it