La forza di una donna | la lotta di Bahar e il sacrificio di Sarp

Jumptheshark.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La soap turca La forza di una donna prosegue con episodi in onda dal 22 al 27 settembre 2025 su Canale 5, alle ore 15:30. Questa settimana si caratterizza per intense svolte narrative, momenti di grande tensione e rivelazioni sorprendenti che coinvolgono i protagonisti principali, tra cui Bahar, Sarp, Sirin e Hatice. L’attenzione si concentra sulle sfide personali e sui pericoli che alcuni personaggi devono affrontare, creando un susseguirsi di eventi drammatici e colpi di scena. analisi delle vicende dal 22 al 27 settembre 2025. lunedì 22 settembre: il confronto e le prime tensioni. Apertura della settimana con Bahar pronta ad affrontare un intervento importante. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

la forza di una donna la lotta di bahar e il sacrificio di sarp

© Jumptheshark.it - La forza di una donna: la lotta di Bahar e il sacrificio di Sarp

In questa notizia si parla di: forza - donna

La forza di una donna: trama della nuova serie turca emozionante

Anticipazioni 8 luglio: bahar aggredita nella forza di una donna

La forza di una donna anticipazioni 16 luglio: Doruk salva Bahar dal carcere!

La forza di una donna 2, anticipazioni 20 settembre: Bahar lotta per la vita; La Forza di una donna, anticipazioni dal 14 al 20 settembre: Sarp ritrova la famiglia, Bahar tra la vita e la morte; La forza di una donna, trame dall’8 al 14 settembre: Bahar cade dalle scale, Sirin scompare e Arif la bacia in ospedale.

forza donna lotta baharLa forza di una donna anticipazioni turche, Bahar al coniuge: 'Vorrei che fossi deceduto' - Bahar è furiosa con Sarp e, dopo la morte di Yeliz, esprime tutta la sua rabbia: 'Hai rovinato le nostre vite' ... it.blastingnews.com scrive

forza donna lotta baharReplica La forza di una donna 2 in streaming, puntate del 20 settembre | Video Mediaset - Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Canale 5 in streaming ... Da superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Forza Donna Lotta Bahar